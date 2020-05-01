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Аваков прокомментировал ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой

Аваков прокомментировал ослабление карантина в Черкассах: реакция будет жесткой

Арсен Аваков

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что реагирование правоохранительных органов на ослабление карантина в Черкассах будет жестким, ведь мэр "заигрался". Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Господин глава города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - написал Аваков.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Черкассы и Черкасская область, карантин

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
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