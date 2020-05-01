Степанов: готовится смягчение карантина с 11 мая

КИЕВ. 1 мая. УНН. С 11 мая в Украине будут смягчать карантинные мероприятия, которые будут основываться на мнении специалистов, чтобы не ухудшить ситуацию с коронавирусом в Украине. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы понимаем, что люди устали от карантина. И я еще раз хочу подчеркнуть - мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения карантинных мероприятий уже с 11 мая. Все эти наши смягчения основываются на мнении специалистов, эпидемиологов, вирусологов, которые знают, как себя надо вести в такой ситуации пандемии", - сказал министр.

По его словам, смягчение с 11 мая будут вводиться, ведь это сейчас позволяет ситуация.

"Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть. И мы будем уверены, что они в будущем не ухудшат ситуацию", - подчеркнул министр.

Напомним, как сообщала врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, после смягчения карантинных мероприятий в Украине будет рост заболеваемости коронавирусной болезнью, поэтому сейчас нельзя считать, что мы фиксируем спад заболеваемости.