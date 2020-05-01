Регистрация | Вход |
USD: 26,97 -0,0771  EUR: 29,24 -0,1850 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 01 мая 2020 13:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11280
Версия для печати

В Раде начали сбор подписей за новое внеочередное заседание

В Раде начали сбор подписей за новое внеочередное заседание

КИЕВ. 1 мая. УНН. Парламентская фракция "Европейская солидарность" собирает подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, на котором хотят рассмотреть законопроект о страховании медиков, работающих с коронавирусом. Об этом в Facebook написала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, добавив, что голосов не хватает от фракции "Слуга народа", передает УНН.

"ЕС" настаивает на обязательном страховании медиков, законопроект мы зарегистрировали и сейчас собираем подписи на внеочередную сессию. На сейчас 115 депутатов. Не подписались только слуги. "ЕС" официально обращается к "СН", особенно к членам комитетов охраны здоровья и социальной политики - вы готовы служить медикам и защитить и поддержать их", - написала Геращенко.

Добавим, чтобы собрать внеочередное заседание, народным депутатам нужно 150 подписей.

Как сообщила УНН первая заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, в Верховной Раде Украины народные депутаты начнут собирать подписи для проведения внеочередного заседания ВР на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: ВР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.