В Хмельницком возобновляют работу продуктовые рынки и кофейные киоски

КИЕВ. 1 мая. УНН. В городе Хмельницкий с 1 мая возобновляют работу продуктовые рынки и кофейные киоски, беря во внимание приемлемую ситуацию с коронавирусом в городе. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Александр Симчишин, передает УНН.

"1 мая часть малого бизнеса возобновляет свою работу, это касается прежде всего продуктовых рынков, кофейных точек, кофейных киосков. Несмотря на довольно такую приемлемую статистику в городе Хмельницком, мы убеждены, что бизнес понемногу должен выходить к активной деятельности", - подчеркнул Симчишин.

Между тем, в Хмельницкой области за сутки обнаружили 11 новых случаев коронавирусной болезни, в частности в городе Хмельницкий два случая, сообщили в пресс-служба Хмельницкого городского совета.

"В инфекционной больнице Хмельницкого по состоянию на 9:00 53 больных. За сутки госпитализированы 7 человек, из них 2 больных с COVID-19 (Городецкий, Шепетовский р-ны), 3 человека с подозрением на COVID-19 (1 человек с подозрением из Хмельницкого), 2 больных с ОРВИ (пневмонией)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в больнице 25 больных COVID-19, из них 1 больной из Хмельницкого, остальные - из районов области. Еще 4 больных с подозрением на COVID-19.

"Всего за время пандемии в Хмельницком зафиксировано 16 случаев заболевания COVID-19. 12 человек выздоровели, 1 человек умер, 3 больных (1 госпитализирован в больницу, 2 лечатся амбулаторно). В Хмельницкой области выявлено 93 случая заболевания COVID-19. За сутки 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник .



