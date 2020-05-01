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Мэр Черкасс отреагировал на производство из-за ослабления карантина в городе

Мэр Черкасс отреагировал на производство из-за ослабления карантина в городе

КИЕВ. 1 мая. УНН. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на открытое уголовное производство из-за ослабления карантина в городе и заявил, что таким решением город восстановил "социальную справедливость". Соответствующим видеообращением он поделился в своем Facebook, передает УНН.

"Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили... Меня, мэра, никакими уголовными делами... не запугать. В том числе от высших должностных лиц нашей страны", - сказал Бондаренко.

"В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет", - подчеркнул мэр города.

По его словам, в Черкассах таким решением восстановили "социальную справедливость".

"По моему мнению, ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров", - сказал Бондаренко.

Нагалаемо, Черкасским отделом полиции сегодня открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений вчера приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятий.

На решение отреагировали глава Минздрава Степанов и глава МВД Аваков.

Источник: УНН
Теги: Черкассы и Черкасская область, карантин
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