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Работников из Украины обеспечат тестированием на COVID-19 - Пристайко

Работников из Украины обеспечат тестированием на COVID-19 - Пристайко

КИЕВ. 1 мая. УНН. Украинцы, у которых есть планы выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Правительство рассчитывает на тех украинцев, которые последнее время работали за рубежом, на их помощь в развитии страны. Но мы понимаем, что предложить наиболее активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы пока не можем, но и искусственных преград не станем делать", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, надо максимально организовать процесс трудоустройства.

"По возможности мы ожидаем централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих. Мы ожидаем также гарантированное официальное трудоустройство не менее трех месяцев. Мы рассчитываем, что отъезд и приезд этих групп будет скоординированный и организованный, возможно, чартерные рейсы. Обсервация, тестирование и другие меры безопасности будут обеспечены как в страны, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении их в Украину", - сказал Пристайко.

Напомним, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко накануне начал переговоры по телефону с коллегами из стран-членов ЕС, куда приглашают украинских работников, об условиях, которые должны гарантировать украинцам.

Источник: УНН
Теги: Украина, работа, Вадим Пристайко

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