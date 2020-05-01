Хочу передать особый привет: Зеленский обратился к мэру Черкасс из-за смягчения карантина

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе и отметил, что это будет иметь юридические последствия. Президент назвал такие шаги власти попыткой сделать политический рейтинг. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"Особый привет я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия раньше 11 мая. Это попытка заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города. И это будет иметь соответствующие юридические последствия. В будущем это будет касаться всех представителей местной власти, которые путают слова децентрализация и автономия", - сказал Зеленский.

Напомним, Черкасским отделом полиции сегодня открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений вчера приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.



