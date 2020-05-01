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Максимум по 50: Зеленский попросил украинцев беречь иммунитет на праздники

Максимум по 50: Зеленский попросил украинцев беречь иммунитет на праздники

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев беречь иммунитет на праздники, поэтому отмечать "максимум по 50". Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"Давайте сегодня отмечать не на все сто, беречь иммунитет, поэтому - максимум по 50, чтобы у всех нас было 36,6. К началу смягчения карантина осталось 10 дней, будьте здоровы", - сказал Зеленский.

Напомним, за год (март 2020-го до марта 2019-го) производство водки в Украине выросло на 3,6%.

Также напомним, известный украинский педиатр доктор Комаровский считает, что вино и коньяк - это противовирусные "препараты", которые сегодня должны быть в каждой "аптечке".

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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