Ослабление карантина в Черкассах: мэр города показал повестку на допрос

КИЕВ. 1 мая. УНН. Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко на фоне открытия полицией уголовного производства по смягчению карантина в городе обнародовал в Facebook сфотографированную повестку на свое имя о вызове к следователю на допрос, передает УНН.

В документе, в частности, указано: "Вам необходимо явиться 04.05.2020 года в 12:00" в кабинет к следователю СУ ГУНП в Черкасской области "для участия в допросе... в качестве свидетеля".

Напомним, Черкасским отделом полиции сегодня открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений вчера приняла городская власть, оно противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятиях.