Зеленский о борьбе с COVID-19: Украина приближается к пику ситуации

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении относительно ситуации с карантинными ограничениями, введенными из-за коронавируса, заявил, что наша страна постепенно приближается к "пику ситуации" и впереди - "решающий шторм". Об этом говорится в обращении Главы государства, передает УНН.

"Посмотрите на статистику. Увеличение заболевших происходит именно там, где люди повели себя легкомысленно: не прислушались на Пасху, нарушили правила карантина, допустили массовые скопления", - отметил Президент.

При этом он заявил, что рад, что в целом большинство украинцев были очень дисциплинированными.

"И это дает большую надежду на будущее. Мы должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации. Впереди майские выходные. Впереди - решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что смягчение карантина запланировано с 11 мая.