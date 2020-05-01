Центральный рынок Полтавы за нарушения снова угрожают закрыть

КИЕВ. 1 мая. УНН. Центральный продовольственный рынок в Полтаве будет снова закрыт, если его администрация не устранит выявленные нарушения и не обеспечит соблюдение санитарных требований. Об этом заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

Так, по состоянию на утро 1 мая в области открылись три рынка: в Лубнах, Гребинке, Полтаве. Существенные нарушения зафиксированы на центральном продовольственном рынке в областном центре, сообщил Синегубов.

"В Полтвской области 43 рынка, которые имеют регистрацию агропродовольственного рынка. В общем рынков 54. Заявления на открытие поступили пока от 3 рынков: в Полтаве, Гребинке, Лубнах. Относительно центрального рынка в Полтаве - во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле", - заявил председатель облгосадминистрации.

Со своей стороны сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального продовольственного рынка за нарушение требований карантина: чиновникам грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, правительство разрешило продовольственным рынкам работать в период карантина, но с соблюдением требований.