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Производство по фигурантам "пленок Онищенко" бесперспективное - Сытник

Производство по фигурантам "пленок Онищенко" бесперспективное - Сытник

КИЕВ. 1 мая. УНН. Производство по фигурантам "пленок Онищенко" - бесперспективно. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник во время интервью на 24 телеканале, передает УНН.

"Есть такое дело (по фигурантам "пленок Онищенко" - ред.), оно отдельно расследуется", - сообщил Сытник.

Однако он отметил, что результат по этому производству спрогнозировать трудно.

Исходя из того, что доказательств по делу недостаточно, перспективы дела неизвестны.

"Возможно, если Онищенко появится на территории Украины и будет способствовать проведению расследования".

Напомним, до сих пор решается вопрос о экстрадиции Онищенко из Германии.

Источник: УНН
Теги: Александр Онищенко, НАБУ, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
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