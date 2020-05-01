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Сытник: НАБУ возместило ущерб государству на сумму 600 млн грн

Сытник: НАБУ возместило ущерб государству на сумму 600 млн грн

КИЕВ. 1 мая. УНН. НАБУ возместило ущерб государству за все время работы на сумму 600 млн гривен. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник во время интервью на 24 телеканале, передает УНН.

"Если мы говорим на сегодняшний день, то сумма убытков возмещенных по делам, это 600 млн, имея в виду без залогов", - сказал Сытник.

Он добавил, что также пока заблокировано около 5 млрд гривен.

"По этому поводу ожидаются приговоры судов", - сказал он.

Напомним, нардепы вернули 1,65 млн грн незаконной компенсации за жилье.

Источник: УНН
Теги: НАБУ, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
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