Областная власть рекомендовала Черкассам отказаться от ослабления карантина

КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской ОГА 1 мая приняли решение о рекомендации Черкасскому горсовету отменить решение исполкома о преждевременном ослаблении карантина в городе с 1 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Черкасскую ОГА.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также рекомендовала работодателям Черкасской области:

- продолжать выполнение установленных карантинных ограничений Постановления КМУ № 211 - до их изменения или отмены;

- воздержаться от возобновления работы на основании решений сельских, поселковых, городских советов и комитетов вопреки карантинных ограничений, установленных постановлением.

Напомним, 30 апреля исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение № 331 о возобновлении работы объектов торговли, сферы услуг, городских парков, скверов и объектов спортивной инфраструктуры на территории г. Черкассы.

Из-за ослабления карантина в Черкассах полиция открыла производство.