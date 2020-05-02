Украинский самолет "Мрия" доставил в Канаду груз из КНР - посольство

КИЕВ. 2 мая. УНН. Украинский самолет АН-225 "Мрия" доставил медицинский груз из КНР в Канаду. Об этом сообщает в Twitter посольство Украины в Канаде, информирует УНН.

"Крупнейший в мире самолет - украинский Ан-225 "Мрия" - приземлился в Монреале, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая. Гордимся, что самолет под флагом Украины совершил самую большую для Канады поставку необходимого груза в это нелегкое время пандемии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, самолет "Мрия" привез в Украину из КНР 12 млн масок.

После этого стало известно, что "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР для доставки медицинского груза для Украины.

Напомним, самолет "Мрия" доставил в Германию средства борьбы против COVID-19 с КНР.

А 18 апреля стало известно, что украинский самолет "Мрия" доставит медицинское оборудование с Азии в США.