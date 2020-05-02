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Степанов рассказал, сколько стоит тестирование на COVID-19 и кому его делают

Степанов рассказал, сколько стоит тестирование на COVID-19 и кому его делают

Максим Степанов

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине ПЦР-тестирование на COVID-19 делается бесплатно, а сами тесты проводятся для четко установленных категорий людей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Тестирование, которое делается соответствующими лабораториями (ПЦР-тестирование) - бесплатно. У нас тестируются люди, которые имеют симптомы коронавируса - это первая категория, если есть подтвержденный случай коронавирусной болезни - сразу тестируются люди, которые находились с ними в близком контакте. Были внесены изменения в алгоритм и тестируются все медицинские работники, работающие с COVID-19, они тестируются раз в пять дней, также тестируются все пациенты без исключения, которые болеют пневмонией", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наибольшее количество тестирований с начала пандемии было сделано в Киеве.

"На сегодняшний день наибольшее количество тестов было сделано в городе Киеве, около 19 тыс., а также в Черновицкой области и Ивано-Франковской области", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, тестирование, карантин, Максим Степанов
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