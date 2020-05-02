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В Госбюджете заложено около 9 млрд гривен на закупку лекарств - Минздрав

В Госбюджете заложено около 9 млрд гривен на закупку лекарств - Минздрав

Максим Степанов

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определено около 8,7 млрд гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Общая сумма, которая определена в проекте Государственного бюджета Украины на закупку лекарственных средств централизованно за государственный счет - составляет почти 8,7 млрд гривен. Эта сумма в зависимости от программ, будет распределена между международными организациями, то есть закупка через международные организации и ГП "Медицинские закупки". Речь идет о закупке лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний, вирусных гепатитов, для лекарств против туберкулеза, тест-систем для донорства", - отметил он.

Напомним, международные организации по поставке лекарств задолжали Украине 5,3 млрд грн. Проблема возникла еще в момент подписания договора, ведь были указаны слишком большие сроки по поставке.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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