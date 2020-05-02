ООС: с начала суток боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала суток боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный получил ранения. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По имеющейся по состоянию на 12:00 информации, сегодня оккупанты уже 13 раз вели прицельные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, почти каждый раз применяя минометы различных калибров. Так, от полуночи вооруженные формирования РФ уже выпустили по позициям наших мужественных защитников 111 мин 82- го и 53 мины 120-го калибров", - отмечает он.

По его словам, основная враждебная активность в отношении нарушений по запрету применения тяжелого вооружения продолжает наблюдаться, как и за прошедшие сутки - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил.

"Пять раз под вражескими минометными обстрелами по направлению от Золотого-5 находились наши защитники Хутора Вильный, трижды - в районе Орехового. Также 120-й миномет противник применял от оккупированного им н.п. Донецкий по защитниках Крымского. Российско-оккупационные войска сопровождали минометные обстрелы в районах, указанных населенных пунктов огнем из гранатометов различных систем. Кроме того, боевые действия с применением гранатометов и стрелкового вооружения происходили утром вблизи н.п. Южное. Враг вел огонь по направлению от шахты м. Гагарина оккупированной Горловки", - добавляет Гуцуляк.

Также с 5:50 до 07:00 враг дважды вел огонь по защитникам Авдеевки. С направлении от н.п. Каштановые оккупанты выпустили 10 мин различных калибров и вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а силы ООС отвечали "адекватным огнем".

"По имеющейся информации, сегодня один наш герой получил ранения в результате прицельных вражеских обстрелов. Потери оккупантов уточняются", - подытожил он.

Напомним, за последние сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения, еще один - уже сегодня, 2 мая.