"Переписка" с мэром Черкасс является полным фейком: в Офисе Президента дали расширенный комментарий от Трофимова

КИЕВ. 2 мая. УНН. Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов заявляет, что не вел переписку с мэром Черкасс. По его словам, преждевременное снятие карантина на местах - это забота не о людях и бизнесе, а о своих политических рейтингах перед местными выборами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без всякого анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - отметил Сергей Трофимов.

По его словам, такие информационные "вбросы" могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

"Используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни", - отметил первый заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что правительство уже приняло поэтапный план ослабления карантина, которого нужно придерживаться. А преждевременное снятие карантина может стоить человеческих жизней.

"Такие самовольные действия местной власти - это не забота о людях и местном бизнесе. Это забота о своем рейтинге и дальнейшей политической карьере. Если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - всегда можно связаться с Премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели", - сказал Сергей Трофимов.

Как сообщалось ранее в УНН, в Офисе Президена отрицали, что Трофимов переписывался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, отметив, что первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

Отметим, мэр Черкасс вечером 1 мая разместил на своей странице в Facebook скриншот якобы переписки с Сергеем Трофимовым, в котором, по словам мэра, были угрозы.

Как сообщалось, ослабление карантина в Черкассах: мэр города Анатолий Бондаренко показал повестку на допрос.

Напомним, Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство по факту ослабление карантинных мероприятий в Черкассах. Решение о смягчении ограничений приняла городская власть, что противоречит постановлению Кабмина о карантинных мероприятий.