Хоккеист сборной Украины стал игроком клуба из России

КИЕВ. 2 мая. УНН. Первым новичком тюменского ХК "Рубин" стал защитник сборной Украины Игорь Мережко. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

"Игроку - 22 года. Мережко обладает богатырскими габаритами. Согласно сайту Высшей хоккейной лиги, при росте 194 сантиметра он весит 100 килограммов", - говорится в сообщении клуба.

Прошлый сезон Мережко сыграл в ВХЛ за "Хумо" из Узбекистана. И вошел в символическую сборную, которую определили болельщики клуба из Ташкента. Он провел 54 матча, набрав 14 (1+13) очков при показателе полезности "+7".

Добавим, что уроженец Харькова является игроком сборной Украины, за которую выступал на "Чемпионате мира-2019" и в квалификации на "Игры-2020".

Как сообщалось ранее в УНН, антирекорд: сборная Украины получила новое место в международном хоккейном рейтинге.