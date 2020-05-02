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В МВД отчитались об обеспечении порядка и нарушениях во время мероприятий к 2 мая в Одессе

В МВД отчитались об обеспечении порядка и нарушениях во время мероприятий к 2 мая в Одессе

КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время мероприятий по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, грубых нарушений не выявлено, к административной ответственности привлечены трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует УНН.

"Все подразделения МВД с возложенными на них задачами справились. Грубых нарушений правопорядка и карантинных норм не допущено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня на территории Одессы в усиленном режиме работали более 1500 полицейских, нацгвардейцев и спасателей. Их работу координировали оперативный штаб и развернутый в главке полиции Одесской области Ситуационный центр.

"Благодаря принятым превентивным мерам и правосознанию граждан грубых нарушений порядка не допущено. Три человека привлечены к административной ответственности. В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом виде, неповиновение законным требованиям полицейских и нарушение правил карантина", - отметил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский прокомментировал шестую годовщину событий на Куликовом поле в Одессе.

Напомним, в Одессе во время мероприятий на Куликовом поле задержали двух человек.

Источник: УНН
Теги: МВД, Одесса и Одесская область
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