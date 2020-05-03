Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 03 мая 2020 12:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
В МИД рассказали о планах относительно следующей встречи министров в "нормандском формате"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4395
Версия для печати

В МИД прокомментировали конфуз в РФ с немецкими солдатами на плакате к 9 мая

В МИД прокомментировали конфуз в РФ с немецкими солдатами на плакате к 9 мая

КИЕВ. 3 мая. УНН. Через 75 лет после падения режима Адольфа Гитлера, Россия всё ещё с привязанностью относится к нацизму. Об этом в соцсети Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, комментируя конфуз с плакатом к 9 мая в России, передаёт УНН.

“Подлинная логика России о „друзьях и врагах“ во Второй мировой войне проистекает из пакта Молотова-Риббентропа. Вот почему спустя 75 лет после падения гитлеровского режима россияне по-прежнему бессознательно привязаны к нацизму. И это не единичная путаница, а скорее диагноз...”, — написал дипломат.

Отметим, ранее СМИ сообщили о том, что в российском городе Таганроге на баннере, подготовленному к юбилейному празднованию 9 мая, были изображены немецкие солдаты.

Фото солат, как и сам плакат, Божок также опубликовал в своём аккаунте.

Как сообщал УНН, ранее Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.