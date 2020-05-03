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Украина отреагировала на высказывания Шредера о санкциях против РФ и Крыма

Украина отреагировала на высказывания Шредера о санкциях против РФ и Крыма

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский посол в Германии Андрей Мельник отреагировал на высказывания бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера по Крыму и предложил пари. Об этом написала в Facebook жена дипломата Светлана Мельник, передает УНН.

"Москва решила подтянуть ведь свою последнюю тяжелую артиллерию - топ-лоббиста, экс-канцлера Шредера. Ведь прямо на следующий день после статьи посла в той же берлинской газете Tagesspiegel выходит интервью Шредера с призывом отменить российские санкции и тезисом о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", - написала Мельник.

По ее мнению, это говорит о том, что в Москве "реально начали паниковать и господин Шредер очевидной не оправдывает" возложенное на него высочайшему доверие".

"По словам посла, "чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом шагу кричат о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", - отметила Мельник.

По ее словам, комментируя "бесстыдный тезис господина Шредера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", посол заявил, что "хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины".

Как сообщал УНН, в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку боевиков на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Крым, Украина
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