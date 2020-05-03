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"Марш на Крым" состоится - Чубаров

"Марш на Крым" состоится - Чубаров

Рефат Чубаров

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", который перенесена из-за пандемии COVID-19, обязательно произойдет. Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"... Сегодня 3 мая 2020 года, планировалось провести международную акцию "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства". Однако беспрецедентные по своим масштабам ограничительные меры, принятые государствами в связи с расширением COVID-19 заставили организаторов внести коррективы по срокам проведения акции. Но, то, что акция состоится, ни у кого не должно вызывать сомнений. Как не должны забывать главное: никто не сделает большего для освобождения Крыма от российских оккупантов, чем мы сами", - написал Чубаров.

Напомним, 6 декабря глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

В то же время 1 апреля стало известно, что "марш на Крым" перенесли на неопределенное время из-за пандемии COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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