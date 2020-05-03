Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 03 мая 2020 18:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8565
Версия для печати

В Кремле заявили об участии Путина "так или иначе" в акции "Бессмертный полк"

В Кремле заявили об участии Путина "так или иначе" в акции "Бессмертный полк"

Владимир Путин

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин 9 мая “возложит цветы к Вечному огню” и присоединится “так или иначе к акции “Бессмертного полка”. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что, по словам Пескова, "9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам".

Представитель Кремля добавил, что Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка".

Говоря о том, как будет проходить церемония возложения цветов, Песков сообщил, что "это не будет массовым мероприятием".

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.