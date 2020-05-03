В Кремле заявили об участии Путина "так или иначе" в акции "Бессмертный полк"

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин 9 мая “возложит цветы к Вечному огню” и присоединится “так или иначе к акции “Бессмертного полка”. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что, по словам Пескова, "9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам".

Представитель Кремля добавил, что Путин присоединится "так или иначе к акции "Бессмертного полка".

Говоря о том, как будет проходить церемония возложения цветов, Песков сообщил, что "это не будет массовым мероприятием".

"Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может", - добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса.