Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 03 мая 2020 22:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
39690
Версия для печати

Тищенко заявил, при каких условиях "Велюр" готов заплатить штраф

Тищенко заявил, при каких условиях "Велюр" готов заплатить штраф

Николай Тищенко

КИЕВ. 3 мая. УНН. "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду. Об этом на своей странице в Facebook народный депутат и владелец ресторана Николай Тищенко, передает УНН.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", - написал Тищенко.

Также нардеп добавил, что, как гражданин Украины, своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

"Подробности позже", - написал Тищенко.

Напомним, столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

Так, на момент визита правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Позже во фракции "Слуга народа" заявили, что проверяют информацию о работе во время карантина ресторана "Велюр" депутата Николая Тищенко.

Источник: УНН
Теги: штраф, ресторан, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.