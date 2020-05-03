Тищенко заявил, при каких условиях "Велюр" готов заплатить штраф

КИЕВ. 3 мая. УНН. "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду. Об этом на своей странице в Facebook народный депутат и владелец ресторана Николай Тищенко, передает УНН.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую", - написал Тищенко.

Также нардеп добавил, что, как гражданин Украины, своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

"Подробности позже", - написал Тищенко.

Напомним, столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантину.

Так, на момент визита правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Позже во фракции "Слуга народа" заявили, что проверяют информацию о работе во время карантина ресторана "Велюр" депутата Николая Тищенко.