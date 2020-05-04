Посол Украины в Германии предложил экс-канцлеру Шредеру паре по Крыму

КИЕВ. 4 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру по поводу дальнейшей судьбы аннексированного Россией Крыма. Полуостров еще при жизни 76-летнего немецкого политика “непременно вернется в лоно матери-Украины”, заявил Мельник в воскресенье, 3 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

“Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе”, — приводит слова украинского посла издание.

Кроме того, Мельник раскритиковал призыв экс-канцлера отменить санкции Евросоюза в отношении России, введенные в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе. Подобные высказывания являются “криком отчаяния топ-лоббиста Кремля”, считает Мельник.

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Шредер “в качестве председателя совета директоров „Роснефти“ за 600 тыс. долларов США готов, потеряв стыд, призывать к снятию санкций с России, оправдывать кровавую войну на востоке Украины с 14 тыс. жертв и игнорировать российские преступления в Крыму”, подчеркнул украинский посол . Ранее стало известно, что компания “Роснефть” предложила акционерам сохранить вознаграждение членам совета директоров на уровне 2019 года.

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этой должности он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании “Газпрома”, что с РФ, Nord Stream AG. С 2017 года Шредер занимает еще и пост председателя совета директоров “Роснефти”.

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