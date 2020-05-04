Кабмин изменил "карантинное" постановление: должны разрешить плановые госпитализации и операции

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня было проведено внеочередное заседание правительства, на котором были внесены изменения в 211-е постановление Кабинета министров, которым были введены карантине мероприятия на территории страны. Скорее всего, с завтрашнего дня в Украине будет разрешено проводить плановые операции и госпитализации. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства. Это было поддержано Премьер-министром и правительством. Был вынесен один вопрос... внесение изменений в 211-е постановление Кабинета министров, это постановление, которым были введены карантинные мероприятия на территории Украины... Которым, в том числе, были запрещены плановые операции и различных госпитализаций, но время карантина составляет уже более 50 суток, и у нас есть необходимость проведения плановых операций, в том числе по жизненным показаниям", - отметил он.

По его словам, перед операцией пациенту будет необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19.

"Было внесено постановление правительства, которое вносит изменения в 211-е, и уже сразу после опубликования, думаю, что завтра в стране будут разрешены проведения плановых операций, плановых госпитализаций определенных, исключительно по жизненным показаниям. Эти операции будут осуществляться исключительно после тестирования методом ПЦР... То есть, такие изменения были сегодня внесены", - добавил он.

Напомним, в Украине на 9 часов 4 мая зафиксировано уже 12 331 случай коронавирусного заболевания COVID-19, из них 303 летальных.