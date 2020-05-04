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Степанов: вопрос карантина является прерогативой Кабмина, а не мэров

Степанов: вопрос карантина является прерогативой Кабмина, а не мэров

КИЕВ. 4 мая. УНН. Решение об ослаблении карантина не основывается на видении местных чиновников, согласно закону, вопрос карантина - это исключительно прерогатива Кабинета министров Украины. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Во-первых, когда мы говорим о каком-либо послаблении карантина ... это решение не основывается на видении чиновников, для того, чтобы выходить с такими инициативами, Министерство здравоохранения собирает соответствующих специалистов, эпидемиологов, вирусологов. И смотрим на международную практику, каким образом выходили из карантина в разных странах, и затем, уже на основе советов от наших специалистов, мы делаем те или иные предложения", - отметил он.

Степанов добавил, что мэры не обращались в Минздрав за консультациями.

"Какую аргументацию начали использовать мэры городов - мне не известно, по крайней мере, к нам, или к специалистам на местах, они за консультацией не обращались. Это сугубо политическое решение... Согласно закону об инфекционных болезнях четко определено, что введение карантина на территории страны - это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому это - нарушение закона", - добавил министр.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, осудил такое решение городской власти.

Полицией в Черкассах открыто уголовное производство по факту ослабления карантинных мероприятий в городе.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин, Максим Степанов
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