Завтра в Минздраве будут определяться со стратегией использования ИФА-тестов - Степанов

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Минздраве завтра планируют определиться относительно стратегии использования в Украине ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела к коронавирусу. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодня мы выстраиваем стратегию использования ИФА-тестов. На завтра мы собираем наших специалистов - эпидемиологов, вирусологов - для того, чтобы четко определить, какую именно стратегию при использовании ИФА-тестов мы будем использовать в Украине, кого мы будем тестировать, с которой целью, что мы хотим от этого достичь", - сказал Степанов.

Напомним, украинский производитель официально заявил об успешном завершении разработки новых ИФА-тестов на COVID-19. Речь идет о тестировании на иммуноглобулины на М и А.

Также сообщалось, что до конца мая украинский производитель выпустит первый миллион ИФА-тестов на COVID-19.