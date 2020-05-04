Регистрация | Вход |
USD: 26,97 0,0000  EUR: 29,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 04 мая 2020 13:13
Получить тестовый доступ
Задавайте свои вопросы главному инфекционисту Украины Ольге Голубовской!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
В Украине ожидаются дожди и град, а в Карпатах - снег и заморозки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10695
Версия для печати

Сегодня состоится внеочередное заседание Кабмина: что известно

Сегодня состоится внеочередное заседание Кабмина: что известно

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 4 мая. УНН. В понедельник, 4 мая, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - написал Шмыгаль.

По его словам, полный список будет озвучен сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе премьер заявил, что в эту среду правительство планирует принятие решения об ослаблении карантина с 11 мая.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, заседание, карантин, Денис Шмыгаль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.