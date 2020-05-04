Сегодня состоится внеочередное заседание Кабмина: что известно

КИЕВ. 4 мая. УНН. В понедельник, 4 мая, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - написал Шмыгаль.

По его словам, полный список будет озвучен сегодня на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе премьер заявил, что в эту среду правительство планирует принятие решения об ослаблении карантина с 11 мая.