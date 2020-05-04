Новости: Политика
Понедельник, 4 мая 2020, 13:19 • Юлия Шрамко • 38175
Карантинные послабления в Украине должны вступить в силу уже завтра - нардеп
КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли, ослабление должны вступить в силу с завтрашнего дня. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.
“На заседании Кабмин примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли”, — написал Гончаренко.
По его словам, среди них:
- разрешение в специализированных магазинах осуществлять торговлю товарами хозяйственного назначения, в частности текстильными изделиями, металлическими изделиями, коврами, электрическими приборами, мебелью и т.д.
- возобновление продажи элементов питания, электротоваров, которые предназначены для уборки и/или дезинфекции помещений или территорий, товаров и средств для чистки и/или дезинфекции.
- разрешение снова работать магазинам детской одежды и обуви.
- возобновление деятельность субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.
- разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов “через окошко” самовывоза.
“Ослабления должны вступить в силу с завтрашнего дня!” — подчеркнул нардеп.
Напомним, Кабмин собирается на заседание 4 мая.
Источник: УНН