Карантинные послабления в Украине должны вступить в силу уже завтра - нардеп

КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинет министров примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли, ослабление должны вступить в силу с завтрашнего дня. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

“На заседании Кабмин примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли”, — написал Гончаренко.

По его словам, среди них:

разрешение в специализированных магазинах осуществлять торговлю товарами хозяйственного назначения, в частности текстильными изделиями, металлическими изделиями, коврами, электрическими приборами, мебелью и т.д.

возобновление продажи элементов питания, электротоваров, которые предназначены для уборки и/или дезинфекции помещений или территорий, товаров и средств для чистки и/или дезинфекции.

разрешение снова работать магазинам детской одежды и обуви.

возобновление деятельность субъектов хозяйствования, которая не предусматривает прием посетителей, а также деятельность магазинов оптики и услуги окулистов, услуги по ремонту очков.

разрешение общепитам реализовывать продукцию путем выдачи заказов “через окошко” самовывоза.

“Ослабления должны вступить в силу с завтрашнего дня!” — подчеркнул нардеп.

Напомним, Кабмин собирается на заседание 4 мая.