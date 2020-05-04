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В Украине карантин продлят до 22 мая

В Украине карантин продлят до 22 мая

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен до 22 мая. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Очень важно правильно завершать процесс карантина и правильно из него выходить. Мы видим, что Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации, поэтому для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин будет продлен до 22 мая", - сказал Шмыгаль.

При этом он допустил смягчение карантина с 11 мая.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая", - отметил глава правительства.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 4 мая на заседании Кабинет министров примет ряд карантинных послаблений в сфере торговли, ослабления должны вступить в силу с завтрашнего дня.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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