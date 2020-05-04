Пик заболеваемости на COVID-19 в Украине происходит в начале мая - Шмыгаль

КИЕВ. 4 мая. УНН. Пик заболеваемости на коронавирусную болезнь происходит в начале мая, однако ситуация находится под контролем и Украина приближается к умеренному уровню роста. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"У нас в начале мая происходит пик заболевания, однако ситуация находится под контролем и мы наближаемся к так называемому "умеренному плато", когда ситуация является ровной и нет резкого роста. Мы двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине. Диапазон заболевших за последнюю неделю колеблется от 400 до 550, и сейчас главное не расслабляться", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что два последних месяца все работали для обеспечения врачей всем необходимым. Поэтому за последний месяц количество проводимых тестов, увеличилась из 700 до фактически 7000 в день.

Ранее в УНН сообщалось, что в понедельник, 4 мая, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины на котором озвучат список послаблений карантина с 11 мая.