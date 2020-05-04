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Шмыгаль рассказал, какие заведения начнут работу с 11 мая

Шмыгаль рассказал, какие заведения начнут работу с 11 мая

КИЕВ. 4 мая. УНН. Сегодня правительство примет проект постановления о смягчения карантина в определенных сферах, в частности позволит работу салонов красоты, парков, библиотек. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Сегодня планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, ведь им до 11 мая нужно иметь уверенность, что они откроются, закупить продукты, провести записи людей. Собственно сегодня мы готовы принять соответствующие решения, чтобы бизнес подготовил свои заведения к постепенному выходу из карантина.

Касательно смягчений, планируемых с 11 мая — это открытие парков, скверов, зон отдыха, это открытие парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, при соответствующих условиях, разработанных и которые будут представлены МЗ о соблюдении противоэпидемических мероприятий во всех этих сферах. Летние площадки кафе и ресторанов, а также мы позволим работу заведений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности — это важно для контроля органами местного самоуправления”, — рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что и в дальнейшем не будут работать зоны развлечений, фудкорты, кинотеатры.

“Мы говорим о разрешении при определенных условиях работать заведениям бытового обслуживания населения: музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта профессиональных команд на закрытых базах, стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы. Все это сегодня будет опубликовано”, — сообщил премьер.

Напомним, что в Украине карантин, введенный из-за ситуации с коронавирусом, будет продолжен до 22 мая.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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