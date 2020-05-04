НАПК и Фонд госимущества заключили Меморандум о сотрудничестве для выявления ложных данных в декларациях

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции и Фонд государственного имущества Украины заключили Меморандум о сотрудничестве при проверке деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАПК.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и Фонд государственного имущества Украины заключили Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий предоставление НАПК доступа к Единой базе данных отчетов об оценке. Информация из этой базы данных будет использована при проверке деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что единая база данных отчетов об оценке содержит информацию о оценочной стоимости таких объектов недвижимого имущества:

— жилой недвижимости;

— административной недвижимости;

— объектов промышленной (складской) недвижимости;

— объектов торговой недвижимости;

— земельного участка.

“Отныне при полной проверки деклараций НАПК сможет сверять стоимость объекта недвижимости, указанной субъектом декларирования, с оценочной стоимостью, указанной в Единой базе данных отчетов об оценке. Это поможет значительно быстрее выявлять случаи, когда субъект декларирования существенно занижает стоимость указанного в декларации объекта недвижимости для сокрытия собственных средств”, — добавляется в сообщении.

Сейчас НАПК и Фонд госимущества рассматривают возможность использования данных Единой базы данных отчетов об оценке при проведении автоматического контроля декларации.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции за второй квартал этого года перечислило из бюджета 70,87 млн грн для политических партий на финансирование их уставной деятельности.