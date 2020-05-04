Правительство приняло решение о смягчении карантина, но продлило его до 22 мая

КИЕВ. 4 мая. УНН. Кабинет министров Украины приняло постановление о продлении в Украине карантина до 23 мая и смягчении карантина с 11 мая, передает корреспондент УНН.

Так, правительство приняло проект постановления, который продлевает в Украине карантин до 22 мая и смягчает карантин с 11 мая.

Напомним, Шмыгаль рассказал, какие заведения начнут работу с 11 мая.

Ожидается, что смягчения с 11 мая коснутся: открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, при соответствующих условиях, которые будут разработаны и будут представлены Минздравом, по соблюдению противоэпидемических мероприятий во всех этих сферах.

Также это - работа общепита на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности.