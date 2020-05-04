Шмыгаль: с завтрашнего дня разрешат плановые операции пациентам

КИЕВ. 4 мая. УНН. На утреннем заседании правительства было принято решение разрешить с 5 мая проводить плановые операции, в том числе по оказанию помощи онкобольным и паллиативной помощи. Между тем, с завтрашнего дня начинается постепенный перевод медицины к работе с плановыми больными в том числе. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Утром было принято решение о разрешении на проведение плановых операционных медицинских мероприятий, отдельных, которые на время карантина были запрещены. В том числе это перечень мероприятий по плановым онкологическим заболеваниям, по оказанию паллиативной помощи в стационарных условиях и другим неотложным госпитализациям и плановым операциям, когда их перенос несет риск для жизни. И переводим медицину в режим работы с плановыми больными, в том числе вне тех заведений, где у нас есть больные коронавирусом, а также в тех заведениях, где менее 50% мощностей предполагает принятие больных коронавирусом", - сообщил глава правительства.

Ранее УНН писал, что сегодня было проведено внеочередное заседание правительства, на котором были внесены изменения в 211-е постановление Кабинета министров, которым были введены карантинные мероприятия на территории страны, по плановым операциям.