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Ослабление карантина: Шмыгаль разъяснил, что откроется с 11 мая

Ослабление карантина: Шмыгаль разъяснил, что откроется с 11 мая

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 4 мая. УНН. С 11 мая произойдет ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания на вынос и стоматологи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. Так, будут открыты:

- парки, скверы, зоны отдыха;
- салоны красоты, парикмахерские;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;
- заведения общественного питания на вынос;
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности;
- музеи, библиотеки;
- тренировка в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;
- сервис бытовой техники;
- стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т.д.", - написал Шмыгаль.

По его словам, подробный список будет опубликован в течение двух дней.

"Вместе с тем другие ограничения продолжены до 22 мая", - добавил он.

Напомним, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продолжил его до 22 мая.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, карантин, Денис Шмыгаль
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