Карантин положительно повлиял на криминогенную обстановку - МВД

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Украине карантин положительно повлиял на криминогенную обстановку. Регистрация совершение тяжких телесных повреждения уменьшилась на 68%, также на 50% уменьшилось количество ограблений. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Регистрация отдельных видов преступлений во время карантина: умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжкие телесные повреждения на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% ограбления, кражи - на 41%, мошенничество, хулиганство... все уменьшилось", - рассказал Аваков.

Напомним, с 18 марта по 7 апреля в Кировоградской области полицейские задокументировали 49 фактов совершения домашнего насилия.