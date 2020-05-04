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Киевская ОГА планирует закупку оборудования и лекарственных средств на 4,5 млн гривен

Киевская ОГА планирует закупку оборудования и лекарственных средств на 4,5 млн гривен

Василий Володин

КИЕВ. 4 мая. УНН. Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации планирует закупку оборудования и лекарственных средств в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен. Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Продолжается работа с обеспечением учреждений здравоохранения региона лекарственными средствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты, в марте на это перераспределили 76 млн гривен, из них на оборудование 57 млн гривен и на лекарственные средства 19 млн гривен. Общая сумма заключенных на сегодня договоров составляет 58,8 млн гривен, остаток на сегодня составляет чуть больше 17 млн гривен. Также департамент здравоохранения планирует закупку в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен", - отметил он.

Напомним, в Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определено около 8,7 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: медицина, Киевская область, техника, врачи
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