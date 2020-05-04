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Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая - нардеп

Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая - нардеп

КИЕВ. 4 мая. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 12 мая, повестку дня заседания будут формировать парламентские комитеты. Об этом в Telegram написал народный депутат Александр Качура, передает УНН.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", - написал Качура.

Как сообщила УНН заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, в Верховной Раде Украины народные депутаты начнут собирать подписи для проведения внеочередного заседания ВР на этой неделе.

Позже председатель фракции Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться после 10 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, заседание
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