Еврокомиссия обеспокоена назначениями на госдолжности в Украине без конкурсов

КИЕВ. 4 мая. УНН. Представители Еврокомиссии выразили обеспокоенность из-за того, что в период карантина назначения на важнейшие госдолжности проходят без конкурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.

"Представители Европейской Комиссии выразили обеспокоенность остановкой конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы и введением особых условий отбора во время карантина и надежду, что применение механизма отбора через собеседование будет иметь временный характер", - говорится в сообщении.

Отметим, что на период карантина в Украине действует временная процедура отбора на должности государственной службы - путем заключения срочного контракта. Процедура предусматривает временные назначения в министерствах и ведомствах, и только в исключительных случаях.

Напомним, что Кабинет министров без конкурса назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины.

Как ранее сообщалось в УНН, 24 апреля правительство уволило с должности главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.