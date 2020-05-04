Украина и Латвия обсудили развитие экономического сотрудничества и торговли, а также ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре поздравил своего латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с 30-й годовщиной Восстановления независимости Латвийской Республики. Министры уделили особое внимание развитию экономического и торгового сотрудничества Украины и Латвии несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Нам нужно удвоить усилия для поддержки бизнесов и экспортеров, развития торговли между нашими странами. Это поможет преодолеть негативные последствия пандемии для экономик Украины и Латвии", - отметил Кулеба.

Так, объемы двусторонней торговли по итогам 2019 года составили 564 млн долл. США. Прирост торговли составил более 2% с положительным сальдо в 136 млн долл. США.

Также Кулеба положительно оценил запуск в Латвии интерактивной электронной площадки "Украинский торговый дом", который начал работу в апреле, а также приветствовал решение правительства Латвии восстановить работу латвийского Агентства инвестиций и развития в Украине.

Сообщается, что министры согласуют дату проведения очередного заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, как только будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19.

"Главы МИД Украины и Латвии обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, состояние переговорного процесса в нормандской формате. Эдгарс Ринкевичс подтвердил неизменность поддержки Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры согласились, что санкционная политика в отношении России должна сохраниться до полной деоккупации украинских территорий и прогресса по выполнению ней Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба назвал условия проведения следующей встречи в "нормандском формате"

Также собеседники отметили эффективное сотрудничество Украины и Латвии в международных организациях, в частности, Генассамблеи ООН.

Кулеба выразил особую благодарность Латвии за реабилитацию раненых украинских военнослужащих и политических заключенных, которые были освобождены из российского плена.

Добавим, что в апреле 2020 года в Латвии начал работу интерактивная электронная площадка "Украинский торговый дом". В условиях существующих ограничений для развития деловых контактов в связи с COVID-19 деятельность бизнес-платформы сосредоточена на разработке возможностей по заключению прямых контрактов и сопровождении контрактных обязательств. Ее принцип работы позволяет освободить украинских предпринимателей от необходимости аренды офиса, оформление трудовых отношений, ведения бухгалтерского учета в Латвии, позволяет работать без местных посредников.

Латвия также реализует программы по реабилитации украинских военнослужащих, раненых в боях на востоке Украины. В сентябре 2019 года реабилитацию прошли 14 тяжелораненых украинских военнослужащих, а в декабре 2019 года - 11 украинских политзаключенных, которые были освобождены 7 сентября 2019 года из российского плена.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел видеовстречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером перед открытием первого заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины, во время которого стороны договорились посетить Донбасс.