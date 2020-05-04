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Если в Украине будет преждевременное смягчение карантина, то погибнут 120 тысяч человек - Зеленский

Если в Украине будет преждевременное смягчение карантина, то погибнут 120 тысяч человек - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 мая. УНН. От преждевременного смягчения карантина до конца года в Украине могут погибнуть 120 тысяч человек. Несмотря на негативное влияние на экономику, смягчение карантина будет поэтапным. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, оно поэтапное", - сказал Зеленский.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление о продолжении в Украине карантина до 22 мая и смягчении карантина с 11 мая.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Президент, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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