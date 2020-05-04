Зеленский призвал безотлагательно предложить пути решения недостатков медицинской реформы

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал безотлагательно предложить пути решения вопросов недостатков медицинской реформы, в частности сокращение бригад скорой помощи. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня тема COVID-19 заполонила все пространство, и в то же время мы не можем забывать о глобальной ситуации в нашей медицине. Потому что сегодня медики оказались под ударом. Соцсети и мой рабочий стол заполнены обращениями врачебных коллективов со всех уголков страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы. Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи просят они ", - написал Зеленский.

По его словам, Украине нужна была нужна непредосудительная и объективная оценка реформы.

"Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа должна иметь как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача - сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - сообщил Зеленский.

Он подчеркивает, что не может допустить сокращения бригад скорой помощи.

"Не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе - это будет называться не реформа, а диверсия. Именно поэтому я призываю министра здравоохранения, главу профильного комитета ВР и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов", - написал Зеленский.

По его словам, Украине необходимо не сворачивание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление.

Напомним, Степанов рассказал о недофинансирования психиатрических больниц с 1 апреля.