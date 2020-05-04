Зеленский назначил стипендии для паралимпийцев и дефлимпийцев

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №164/2020 о ежемесячном денежном поощрении выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренеров. Соответствующий документ от 4 мая обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

"В соответствии с указом Президента Украины от 6 апреля 2006года №290 "О мерах по физкультурно-спортивной реабилитации лиц с инвалидностью и поддержки паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине "(с изменениями) постановляю назначить стипендии Президента Украины выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам", - говорится в указе.

Так, размер стипендий составляет от 7 до 12 тысяч грн.

Напомним, что паралимпийская сборная Украины стала лучшей на чемпионате мира по легкой атлетике.