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С начала пандемии медицинская отрасль в Украине находится за шаг к коме - Зеленский

С начала пандемии медицинская отрасль в Украине находится за шаг к коме - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 мая. УНН. С начала пандемии COVID-19 медицинская отрасль в Украине находится за шаг к коме и жива только благодаря медикам. Об этом во время своего видеообращения заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"С начала коронавируса, как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы, и единственное, благодаря чему она до сих пор жива - это наши украинские медики. Я не могу допустить того, что 50 тысяч с них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию", - отметил он.

Напомним, многие эксперты предупреждали о том, что начнется урезание заработных плат и сокращение медиков после старта второго этапа медицинской реформы.

Источник: УНН
Теги: медики, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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