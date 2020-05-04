Саакашвили о своем назначении в Украине: через день-два Президент что-то объявит

КИЕВ. 4 мая. УНН. Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что через один-два дня Президент Украины Владимир Зеленский сообщит о его назначении в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Я думаю, день-два и Президент что-то объявит. Я не ищу должностей и кабинетов ... Сейчас не о том надо думать, как на меня посмотрят, какая у меня карьера через год будет. А через год вообще может страны не быть", - сказал Саакашвили.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с экс-президентом Грузии, экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, в результате которых для Саакашвили нашли другой формат работы, чем должность вице-премьер-министра.

Как сообщал УНН, Саакашвили заявил, что получил от Президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ, добавив, что представит в Верховной Раде свои предложения относительно необходимых изменений, как часть программы нынешнего правительства, и вместе с командой Президента "готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе".