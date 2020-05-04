"Приват", ОГП и распространители информации "в пользу Суркисов": ВС детализировал свое заявление о давлении

КИЕВ. 4 мая. УНН. Судьи Большой Палаты Верховного Суда сообщили Высший совет правосудия о вмешательстве в их профессиональную деятельность и о совершении давления на суд по делу ПриватБанка. Об этом информирует портал "Судебная власть Украины", передает УНН.

Соответствующее сообщение в ВСП подали 17 членов Большой Палаты Верховного Суда. Они заявили о давлении на суд по делу "ПриватБанка" с целью принятия решения в пользу одной из сторон. Речь об иске украинских олигархов Суркисов к НБУ по делу национализации "ПриватБанка", который рассматривает Большая Палата Верховного Суда.

Так, судьи сообщают: "За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного Суда и судей Большой Палаты Верховного Суда. Предположение авторов этих публикаций и сообщений сочетаются с утверждениями о получении судьями Большой Палаты Верховного Суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержащие угрозы".

16 марта 2020 года Большая Палата Верховного Суда открыла судебные заседания по делу для общественности.

"... однако "соучредитель" политической партии "Демократична сокира" распространил в сети Интернет, по мнению судей, недостоверную информацию о ходе этого заседания с использованием ненормативной лексики", считают судьи.

Отмечено, что в тот же день во время судебного заседания по делу люди с флагами ФК "Динамо", а также члены политической партии "Демократична сокира" и ее сторонники проводили под зданием Верховного Суда по ул. Пилипа Орлика, 8, собрание, во время которого скандировали лозунги, озвучивали требования к суду в конкретном деле.

"22 апреля 2020 года та же партия и указанный ее "соучредитель" обнародовали информацию о том, что последний во время судебного заседания 16 марта 2020 года стал свидетелем преступления, которое совершили судьи Большой Палаты Верховного Суда, а также их сговора с представителями истцов по делу (это может якобы подтвердить тем, что он это лично видел)", - информируют судьи.

Судьи Верховного Суда отмечают, что такая информация не соответствует действительности. Более того, указанные лица обнародовали информацию о том, что указанный гражданин уже обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с сообщением о совершении судьями Большой Палаты Верховного Суда преступления, но получил ответ на это обращение об отсутствии оснований для внесения информации о совершении уголовного преступления в ЕГРДР.

25 апреля 2020 года политическая партия "Демократична сокира" и другие лица обнародовали информацию о том, какими должны быть решения Большой Палаты Верховного Суда по делу, "если бы у нас в стране суды от районного и до Верховного были бы ... честными или вообще были", а также привели недостоверную, по мнению судей, информацию о том, что говорили конкретные судьи Большой Палаты Верховного Суда во время судебного заседания 16 марта 2020 года.

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Кроме заявлений от партии "Демократична сокира" судьи называют давлением на себя еще и сообщение члена наблюдательного совета AT "ПриватБанк".

"В социальной сети "Фейсбук" (он) обнародовал призыв к судьям, которые рассматривают дело, "читать шикарную статью", опубликованную на веб-сайте "Зеркало недели", или "считать деньги ...", - возмущаются судьи.

Также отмечено, что в последние дни перед судебным заседанием, назначенным на 27 апреля 2020 года, началось активное распространение в сети Интернет информации "для формирования мнения судей и общественности в пользу истцов, что судьи считают тоже недопустимым".

И напоследок к "фактам" давления на себя судьи добавили публичное заявление Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора озвучила и Генеральный прокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение общественных чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - говорится в сообщении.

Таким образом, судьи Большой Палаты Верховного Суда считают, что все "указанные обстоятельства являются формой вмешательства в деятельность Верховного Суда" и способом воздействия и давления с целью принятия решения в пользу одной из сторон.

"Согласно статье 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение", - резюмируется в сообщении.

Напомним, 27 апреля судьи ВС отменили заседание по делу "Срукиса-Привата", заявив о давлении на них со стороны СМИ.

Как писал УНН, ранее в НБУ объяснили, что будет в случае выигрыша олигархов в суде по "Привату".

Так, по словам Андрея Пожидаева, проигрыш Украины Суркисам может привести к потере государством 29 млрд гривен и до отмены национализации ПриватБанка.